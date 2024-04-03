وحدة تابعة لـ"نماء للكيماويات" تحصل على تسهيلات مرابحة من بنك التصدير والاستيراد

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أعلنت شركة نماء للكيماويات السعودية، اليوم الأربعاء، أن وحدتها التابعة الجبيل للصناعات الكيمياوية "جنا"، وقعت اتفاقية تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 35 مليون ريال من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التسهيلات تنتهي في التاسع من أكتوبر 2024 وإنها قابلة للتمديد.

وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى تمويل رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل "سند لأمر".

كانت خسائر شركة نماء للكيماويات السعودية، ارتفعت بنسبة 224.4% في الربع الرابع من 2023 إلى نحو 57.42 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 17.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

وتحولت شركة نماء للكيماويات إلى الخسارة بنحو 152.4 مليون ريال في العام 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 37.02 مليون ريال في 2022.