عمومية "المراعي" تقر توزيع 10% أرباحا نقدية عن عام 2023

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي السعودية المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2024 على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بقيمة 1ريال للسهم بإجمالي مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن التوزيع النقدي المقترح يمثل 10% من رأس المال، على أساس مليار سهم، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيتم تسجيله في شركة مركز إيداع الأوراق المالية عند إغلاق السوق في يوم العمل الثاني بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح النقدية.

وذكرت أنه سيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 16 أبريل 2024، عن طريق البنك السعودي الأول.

ووافق المساهمون على الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 ملايين سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ،و ذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، و ذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة .