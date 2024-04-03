ترسية مشروع من المؤسسة العام للري على "عزم السعودية"

0 دقيقة للقراءة

أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروع عملية تفعيل إدارة وحوكمة البيانات وتطوير مستودع البيانات وحالات الاستخدام مع المؤسسة العامة للري السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023.

وذكرت أن المشروع يهدف لتفعيل إدارة وحوكمة البيانات وتطوير مستودع البيانات وحالات الاستخدام للمؤسسة العامة للري، وتم استلام إشعار الترسية نهاية يوم عمل الثلاثاء 2 أبريل 2024.