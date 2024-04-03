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"ساما" يرخص لـ "فندينق سوق" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين

إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين يبلغ 10 شركات

الرياض - واس
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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "فندينق سوق" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبإضافة هذا الترخيص، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 10 شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة 61 شركة في المملكة.

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها.

كما يهدف "ساما" كذلك إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وحدة تابعة لـ"نماء للكيماويات" تحصل على تسهيلات مرابحة من بنك التصدير والاستيراد شركات سوق السعودية وحدة تابعة لـ"نماء للكيماويات" تحصل على تسهيلات مرابحة من بنك التصدير والاستيراد

وأكد البنك المركزي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي "ساما" أعلن في فبراير الماضي، الترخيص لشركة "الفا العربية للتمويل" لمزاولة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي وبإضافة هذا الترخيص، يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة 60 شركة في المملكة.

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