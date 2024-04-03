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شعار شركة لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي
شعار شركة لونيت للاستثمارات البديلة - "وام"
شركات

"لونيت" تستحوذ على 40% من أصول شركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام

عبر أحد صناديقها ولم تكشف عن شروط الصفقة ولا قيمتها

دبي - العربية.نت
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قالت شركة لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة في أبوظبي اليوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة 40%، في أصول البنية التحتية لشركة خطوط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب) التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من شركتي بلاك روك وكيه.كيه.آر.

وقالت لونيت في بيان إن عملية الاستحواذ تمت من جانب أحد صناديقها، وإن التنفيذ تم من خلال شراء حصة 100% في شركة ذات أغراض خاصة مملوكة بشكل مشترك لصناديق تديرها شركتا بلاك روك وكيه.كيه.آر، ولم يتم الكشف عن شروط ولا قيمة الصفقة.

وتم إنشاء أدكوب في عام 2019 لتأجير حصص ملكية أدنوك في 22 خط أنابيب لنقل النفط الخام والمكثفات عبر امتيازات أدنوك لمدة 23 عاما وفق ما أفادت "رويترز".

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