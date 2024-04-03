"متطورة" تتسلم 23.57 مليون ريال حصتها من توزيعات أرباح "العبيكان للزجاج"

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" وشركتها التابعة عن استلامها توزيع أرباح نقدية من شركة العبيكان للزجاج (شركة زميلة)، والتي تملك فيها الشركة المتطورة وشركتها التابعة ما نسبته (36.83%) من رأس المال عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بواقع (2) ريال عن كل سهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي مبلغ توزيعات العبيكان للزجاج 64 مليون ريال، ويبلغ نصيب الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة من تلك التوزيعات نحو 23.57 مليون ريال.