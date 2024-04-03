"موديز": أرباح أكبر 4 بنوك إماراتية تقفز إلى 14.3 مليار دولار في 2023

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قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن أرباح أكبر 4 بنوك إماراتية ارتفعت بشكل ملحوظ في 2023 مدفوعة بارتفاع الدخل من الفائدة ومن غير الفائدة، إذ تظل الأنشطة التجارية تتمتع بالمتانة في مواجهة ظروف الاقتصاد الكلي العالمية التي تتسم بعدم اليقين.

وأضافت في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن أكبر أربعة بنوك في الإمارات وهي بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، والتي تمثل معا نحو 74% من إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات كما في ديسمبر كانون الأول 2023، حققت أرباحا صافية مجمعة بقيمة 14.3 مليار دولار في 2023 ارتفاعا من 9.6 مليار دولار في 2022.

توقعت موديز أن يظل صافي الربح عند تلك المستويات القوية في 2024، إذ إنه من المستبعد خفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام، بينما من المتوقع أن يعوض نمو في منتصف خانة الآحاد للائتمان جزئيا انخفاض في دخل الفائدة الناتج عن دفاتر القروض القائمة.

كما تتوقع موديز أن تحقق الإيرادات المرتفعة والرسوم المستقرة لمخصصات انخفاض القيمة توازنا مع زيادة تكاليف التشغيل والضريبة الجديدة للشركات التي ستؤثر على صافي الأرباح.

وقالت موديز إن زيادة أسعار الفائدة والأوضاع التشغيلية الداعمة دعمت الدخل من الفائدة في 2023 ليرتفع 24% على أساس سنوي في البنوك الأربعة الكبرى. وأشارت إلى أن نمو الدخل من الفائدة فاق نمو تكلفة التمويل، إذ إن الحسابات الجارية والتوفير منخفضة التكلفة ظلت مساهما كبيرا في تمويل البنوك، مما قاد صافي هامش الفائدة للارتفاع إلى 2.4% في 2023 من 2.2% في 2022.

وأضافت أنه عقب انكماش بنسبة 2% في 2022، ارتفع الدخل المجمع من غير الفائدة 32% مدفوعا بمكاسب كبيرة في التداول، والأنشط المدرة للرسوم والدخل من عمليات الصرف الأجنبي، والتي نمت بشكل جماعي 30% في 2023. وأضافت أن الدخل من غير الفائدة ساهم بنسبة 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك الأربعة.

وذكرت أنها رصدت تحسنا في كفاءة التشغيل، حيث عوضت نمو إيرادات التكاليف. وفي حين ارتفعت نفقات التشغيل المجمعة 16% على أساس سنوي بسبب ارتفاع نفقات الموظفين والاستثمار في التكنولوجيا، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 28% من 30% في العام السابق إذ أن ارتفاع الدخل التشغيلي 27% عوض وأكثر الزيادة في التكاليف.

وقالت الوكالة إن تراجع رسوم انخفاض القيمة في البنوك الأربعة بواقع 16% على أساس سنوي يعكس هبوط وثبات الرسوم في بكنين بدافع من عمليات الاسترداد القوية مقابل ارتفاع المخصصات في البنكين الآخرين وذلك لتغطية رسوم انخفاض القيمة في عدد قليل من حسابات الشركات وزيادة المخاطر المرتبطة بالانكشاف الخارجي.

ولفتت إلى أن التكلفة الإجمالية للمخاطر في البنوك الإماراتية الأربعة تقل عن المستويات المسجلة في فترة جائحة كورونا عند 0.7% من إجمالي القروض في 2023.

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، فإن أكبر أربعة بنوك إماراتية سجلت زيادة 49% في صافي ربحها بدعم من ارتفاع الدخل من الفائدة وغير الفائدة. كما تحسن العائد على الأصول إلى 1.8% في 2023 ما يزيد عن مستواها البالغ 1.2% في 2022.