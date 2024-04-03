"TSMC" لصناعة أشباه الموصلات تخلي خطوط الإنتاج بعد زلزال تايوان

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علّقت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "TSMC" وهي أكبر منتج للرقائق المتقدمة في العالم، بعض عمليات تصنيع الرقائق وإجلاء الموظفين إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان وهو الأقوى منذ 25 عامًا.

كذلك قامت منافسة الشركة الأصغر شركة "united microelectronics" بإخلاء بعض المنشآت بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة.

وأثار الحادث مخاوف بشأن الاعتماد بشكل كبير على تايوان في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، لأنها منطقة معرضة للزلازل وتعتبر نقطة اشتباكات عسكرية محتملة.