"TSMC" لصناعة أشباه الموصلات تخلي خطوط الإنتاج بعد زلزال تايوان

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
علّقت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "TSMC" وهي أكبر منتج للرقائق المتقدمة في العالم، بعض عمليات تصنيع الرقائق وإجلاء الموظفين إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان وهو الأقوى منذ 25 عامًا.
كذلك قامت منافسة الشركة الأصغر شركة "united microelectronics" بإخلاء بعض المنشآت بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة.
وأثار الحادث مخاوف بشأن الاعتماد بشكل كبير على تايوان في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، لأنها منطقة معرضة للزلازل وتعتبر نقطة اشتباكات عسكرية محتملة.
-
الاقتصاد الأميركي يضيف 184 ألف وظيفة في مارس مخالفا التوقعاتأسرع وتيرة نمو منذ يوليو 2023 أسواق
-
"الراجحي المالية": مؤشر السوق السعودية يستهدف مستوى 12712 نقطة في يونيوتوقعت استمرار متوسط أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل في السنوات المقبلة أسواق المال
-
"الصكوك الوطنية" للعربية: تحقيق أرباح مشابهة لـ2023 "تحد كبير"العلي قال إن أدوات الدخل الثابت تمثل 41% من المحفظة والأسهم 12% والعقار 27% أخبار حصرية