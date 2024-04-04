ارتفاع أرباح "الوطنية للتعليم" الفصلية 24% إلى 34 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم" في الربع الثاني من عامها المالي بنسبة 24.17% إلى نحو 34 مليون ريال مقابل 27.37 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني المنتهي في بتاريخ 29 فبراير 2024، بلغت 141.03 مليون ريال بارتفاع نسبته 24.42% مقابل 113.35مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، نتيجة الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 21% من 23.4 ألف طالب/ـة في الربع المماثل من العام السابق إلى 28.2 ألف طالب/ـة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وأشارت إلى افتتاح مجمعين تعليميين جديدين تابعين للشركة بمسمى مدارس التربية النموذجية العالمية بحي العارض ومدارس الغد الأهلية بحي القيروان بمدينة الرياض في بداية العام الحالي 2023-2024م.

وعزت الارتفاع في صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 24% إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة مماثلة تقريبا.

وأشارت إلى ارتفاع المصروفات التمويلية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة أثر عقود الإيجار الخاصة بالمجمعين التعليميين اللذين تم افتتاحهما بداية العام الحالي، وعقود الإيجار الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة تحت التنفيذ في أحياء حطين وقرطبة بمدينة الرياض.

وعلى مستوي فترة ستة أشهر النصف الأول من العام المالي للشركة ارتفع صافي الربح بنسبة 22.17% إلى 65.05 مليون ريال مقابلة 53.24 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

ونمت إيرادات الشركة في ستة أشهر بنسبة 29% تقريبا إلى 281.73 مليون ريال مقابل 218.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.