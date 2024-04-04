الروبوتات.. رهان "أبل" الجديد بعد مشروع السيارات "الفاشل"

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تدرس شركة "أبل" التوجه نحو الروبوتات الشخصية، وهو مجال من شأنه أن يصبح أحد "الأشياء الكبيرة التالية" المتغيرة باستمرار للشركة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المشروع لا يزال يعتبر خاصا، إن المهندسين في شركة "أبل" يستكشفون روبوتًا متنقلًا يمكنه متابعة المستخدمين في جميع أنحاء منازلهم. وقالوا إن صانع الهواتف الذكية طور أيضًا جهازًا منزليًا متقدمًا يوضع على الطاولة يستخدم الروبوتات لتحريك الشاشة.

"أبل" تكشف عن خطط طموحة للذكاء الاصطناعي في مؤتمر المطورين العالمي

على الرغم من أن الجهود لا تزال في مراحلها الأولى – وليس من الواضح ما إذا كانت المنتجات سيتم إطلاقها – إلا أن شركة "أبل" تتعرض لضغوط متزايدة للعثور على مصادر جديدة للإيرادات. لقد ألغت مشروعًا للسيارات الكهربائية في فبراير، ومن المتوقع أن يستغرق التحول إلى نظارات الواقع المختلط سنوات حتى يصبح مصدرًا رئيسيًا للأموال.

ومع الروبوتات، يمكن لشركة "أبل" أن تكتسب موطئ قدم أكبر في منازل المستهلكين وتستفيد من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. لكن ليس من الواضح بعد النهج الذي قد تتبعه. على الرغم من أن الشاشة الذكية الروبوتية أبعد بكثير من الروبوت المحمول، فقد تمت إضافتها وإزالتها من خريطة طريق منتجات الشركة على مر السنين، وفقًا لما ذكره الأشخاص بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية Business".

يتم تنفيذ أعمال الروبوتات ضمن قسم هندسة الأجهزة في شركة "أبل" ومجموعة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، التي يديرها جون جياناندريا. أشرف مات كوستيلو وبريان لينش - وهما مديران تنفيذيان يركزان على المنتجات المنزلية - على تطوير الأجهزة. ومع ذلك، لم تلتزم شركة "أبل" بأي من المشروعين كشركة، ولا يزال العمل يعتبر في مرحلة البحث المبكرة.

قلص السهم مكاسبه السابقة بعد أن أبلغت "بلومبرغ" عن أعمال الروبوتات ودراسة "أبل" دخول السوق. وارتفع السهم أقل من 1% إلى 169.65 دولار عند الإغلاق في نيويورك. وفي الوقت نفسه، قفزت أسهم شركة "iRobot"، صانعة جهاز "Roomba"، لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 17% - وهي إشارة يعتقد المستثمرون أنها قد تستفيد من اهتمام شركة "أبل" بهذا المجال. لكن الارتفاع تلاشى، وارتفع السهم بأقل من 2% عند الإغلاق.

مستقبل "أبل"

قبل إلغاء مشروع السيارات الكهربائية، أخبرت شركة "أبل" كبار مسؤوليها التنفيذيين أن مستقبل الشركة يتمحور حول ثلاثة مجالات: السيارات، والمنزل، والواقع الافتراضي. ولكن الآن لم تعد خطط دخول سوق السياريات موجودة، وقد أصدرت شركة "أبل" بالفعل أول منتج للواقع المختلط، وهو سماعة الرأس "Vision Pro". لذلك تحول التركيز إلى فرص مستقبلية أخرى، بما في ذلك كيف يمكن لشركة "أبل" التنافس بشكل أفضل في سوق المنازل الذكية.

أثار مشروع الروبوتات لأول مرة اهتمام كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "أبل" قبل بضع سنوات، بما في ذلك رئيس هندسة الأجهزة جون تيرنوس وأعضاء فريق التصميم الصناعي. كانت الفكرة هي جعل الشاشة تحاكي حركات الرأس لشخص ما في جلسة عبر "FaceTime". سيكون لديه أيضًا ميزات للتثبيت بدقة على شخص واحد بين حشد من الناس أثناء مكالمة فيديو.

لكن الشركة كانت قلقة بشأن ما إذا كان المستهلكون على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل مثل هذا الجهاز. كانت هناك أيضًا تحديات تقنية تتعلق بموازنة وزن المحرك الآلي على حامل صغير. وكانت العقبة الأساسية هي الخلاف بين المديرين التنفيذيين لشركة "أبل" حول ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في المنتج على الإطلاق، وفقًا لما ذكره الأشخاص.

بالقرب من حرمها الجامعي في كوبرتينو، كاليفورنيا، تمتلك شركة "أبل" منشأة سرية تشبه الجزء الداخلي من المنزل، وهو موقع يمكنها من خلاله اختبار الأجهزة والمبادرات المستقبلية للمنزل. كانت شركة "أبل" تستكشف أفكارًا أخرى لهذا السوق، بما في ذلك جهاز مركزي منزلي جديد مزود بشاشة تشبه جهاز iPad.

ما بعد عصر ستيف جوبز

لقد كان سعي شركة "أبل" لتحقيق "الشيء الكبير التالي" هاجسا منذ عصر ستيف جوبز. ولكن أصبح من الصعب تصور منتج يمكن أن يضاهي هاتف "iPhone"، الذي يمثل 52% من مبيعات الشركة البالغة 383.3 مليار دولار في العام الماضي.

السيارة لديها القدرة على إضافة مئات المليارات من الدولارات إلى إيرادات شركة "أبل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه كان من المتوقع أن تباع المركبات مقابل ما يقرب من 100 ألف دولار أميركي. تتمتع منتجات قليلة أخرى بهذا النوع من إمكانات النمو، لكن لدى "أبل" عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، بما في ذلك "فيجين برو" المحدث، وأجهزة "ماك" ذات شاشات اللمس، و"إيربودز" المزودة بكاميرات مدمجة، وتقنيات صحية جديدة مثل جهاز مراقبة نسبة السكر في الدم غير التدخلي.

الذكاء الاصطناعي

ويشكل الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا آخر، حتى لو كانت شركة أبل تحاول الالتحاق بروبوتات الدردشة وغيرها من التكنولوجيات التوليدية. وهنا يمكن أن يكون هناك بعض التداخل مع عمل الروبوتات. بينما لا يزال بحث الشركة في الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى، يقومون بالتحقيق في استخدام الخوارزميات لمساعدة الروبوتات على التنقل في المساحات المزدحمة داخل منازل الأشخاص.

إذا تقدم العمل، فلن تكون شركة "أبل" أول شركة تكنولوجية عملاقة تطور روبوتًا منزليًا. قدمت شركة "أمازون" نموذجًا يسمى "Astro" في عام 2021 والذي يكلف حاليًا 1600 دولار. لكن الشركة كانت بطيئة في تقديم الجهاز بكميات كبيرة، ولا يزال منتجًا متخصصًا. أطلقت الشركة لأول مرة نسخة أكثر تركيزًا على الأعمال من الروبوت المتداول في العام الماضي والمصممة للعمل كحارس أمن.

ربما يظل الروبوت المنزلي الأكثر شعبية هو مكنسة "Roomba"، التي ظهرت لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وافقت أمازون على الاستحواذ على "iRobot" في عام 2022، لكن المعارضة التنظيمية قضت على الصفقة في النهاية. كما قدمت شركات أخرى فكرة الروبوتات البشرية التي تحاكي حجم وحركات الناس.

إيجابية فشل "أبل" في مجال السيارات

الجانب المشرق في مسعى شركة أبل الفاشل في مجال السيارات هو أنها وفرت الأسس لمبادرات أخرى. تم تطوير المحرك العصبي - شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة والموجودة داخل أجهزة "آيفون" و"ماك" - في السيارة. كما وضع المشروع الأساس لـ"فيجين برو" لأن شركة "أبل" قامت بالتحقيق في استخدام الواقع الافتراضي أثناء القيادة.

حصل عمل الروبوت على بداية مماثلة، حيث نشأ في مشروع سيارة "Titan" التابع لشركة "أبل" في عام 2019 تقريبًا. وذلك عندما أدارت جهود دوج فيلد، وهو الآن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال السيارات الكهربائية في شركة "فورد".

في ذلك الوقت، استعان فيلد بمجموعة من المديرين التنفيذيين للعمل على مبادرات الروبوتات، بدءًا من الطائرات بدون طيار الداخلية الصامتة تقريبًا إلى الروبوتات المنزلية. ضمت المجموعة لينش، ونيك سيمز - مدير سابق للمنتجات المنزلية في "غوغل" -، وديف سكوت، الذي ترك شركة "أبل" في عام 2021 ليدير لفترة وجيزة شركة متنقلة لآلات التصوير بالرنين المغناطيسي ثم عاد في عام 2022 للعمل على "فيجين برو". كما يشارك أيضًا هانز ولفرام تابينر، المؤسس المشارك لشركة الذكاء الاصطناعي والروبوتات "Anki" في المؤتمر.

بعد فترة وجيزة من مغادرة فيلد لشركة "أبل" في عام 2021، تم نقل عمل الروبوتات إلى مجموعة الأجهزة المنزلية. وقد تم مؤخرًا إعادة توظيف فريق واحد على الأقل من الأجهزة السابقين من مشروع السيارة المغلقة للعمل على الأجهزة المنزلية والروبوتات. يمكن أيضًا تصميم نظام تشغيل السيارة - الذي يطلق عليه البعض اسم SafetyOS - نظريًا خصيصًا للروبوتات، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذا الجهد.

مفهوم الروبوت

كان المفهوم الأصلي للروبوت عبارة عن جهاز يمكنه التنقل بالكامل من تلقاء نفسه دون تدخل بشري - مثل السيارة - ويكون بمثابة أداة لعقد مؤتمرات الفيديو. كانت إحدى الأفكار المذهلة داخل شركة "أبل" هي جعلها قادرة على التعامل مع الأعمال المنزلية، مثل تنظيف الأطباق في الحوض. لكن ذلك سيتطلب التغلب على تحديات هندسية صعبة للغاية، وهو أمر غير مرجح في هذا العقد.

تعلن شركة "أبل" على موقعها الإلكتروني عن أدوار متعلقة بالروبوتات، مما يشير إلى أنها تحاول توسيع الفرق العاملة في المشروع.

"يعمل فريقنا عند تقاطع التعلم الآلي الحديث والروبوتات لتشكيل الذكاء الاصطناعي الذي سيعمل على تشغيل الجيل القادم من منتجات أبل"، وفقًا لوصف إحدى الوظائف. "نحن نبحث عن باحثين ومهندسين مبتكرين ومجتهدين في مجال تعلم الآلة والروبوتات لمساعدتنا في البحث وتحديد وتطوير الأنظمة والتجارب الروبوتية الذكية المعقدة في العالم الحقيقي".