انتصار بوب إيغر رئيس شركة "والت ديزني" الحالي ضد المطالبين بتغييره

1 دقيقة للقراءة

أعادت شركة والت ديزني انتخاب مجلس إدارتها الحالي بالكامل، وهي خطوة تعكس ثقة المساهمين في القيادة الحالية والرئيس التنفيذي بوب إيغر، والتوجه الاستراتيجي.

وتعكس انتصار الرئيس التنفيذي بوب إيغر على منافسه نيلسون بيلتز المستثمر الناشط الذي يطالب بالتغيير.

وكان بيلتز ينادي بمحاسبة مجلس الإدارة ويطالب بالحصول على مقعد الإدارة بالشركة المكون من 12 مقعدا.

في المقابل أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيغر، أن فوز مجلس الإدارة بالتصويت يعتبر هاما مشيرا إلى أن تركيز الشركة ينصب حاليا على تحقيق الربح من خدمة البث المباشر.

وأعلنت شركة ديزني أنها حصلت على ما يكفي من الأصوات لهزيمة الحملة التي أطلقها الملياردير نيلسون بيلتز، الذي أمضى أشهرا يطالب بالتغيير في مجلس الإدارة وينتقد كبار المسؤولين التنفيذيين فيها.

وأغلقت أسهم الشركة على تراجعات بنحو 3.1% لتستقر عند نحو 119 دولاراً للسهم.