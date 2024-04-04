تمديد مذكرة تفاهم بين "أسمنت المدينة" و"أسمنت أم القرى" بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية

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اتفقت شركة أسمنت المدينة مع شركة أسمنت أم القرى على تمديد مدة مذكرة تفاهم غير ملزمة تتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع شركة أسمنت أم القرى لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المذكرة.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إنهما اتفقتا على تمديد هذه المذكرة بنفس الشروط والأحكام السابقة ، وأوضحتا أن سبب التمديد هو لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة وإجراء التقييمات المالية والقانونية والتجارية والفنية، وفقًا للإجراءات النظامية وللتأكد من دقه إتمام إجراءات الصفقة،و لا يوجد أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم

وأشارت شركة أسمنت المدينة إلى إنها قامت بتعيين المستشار المالي،و المستشار القانوني، ومستشار العناية المهنية المالية والزكوية والضريبية والمستشار الفني والتجاري للقيام بأعمال الفحص النفي للجهالة وعمل التقييمات اللازمة والمفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاقية والتقدم للجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.