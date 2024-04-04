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سوق السعودية

عمومية "أكوا باور" تصوت على توزيع 4.5% أرباحا نقدية وزيادة رأس المال بأسهم منحة

برسملة 14.62 مليون ريال من الرباح المبقاة

لندن - رويترز
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دعا مجلس إدارة شركة أكوا باور، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها يوم الاثنين 29 أبريل الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن جدول أعمل الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4.5% من القيمة الاسمية للسهم عن عام 2023 وبإجمالي 328.99 مليون ريال بواقع 0.45 ريال للسهم.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 13 مايو المقبل.

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كما سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عبر توزيع أسهم منح للمساهمين من خلال رسملة 14.62 مليون ريال من الأرباح المبقاة، وسيتم منح سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة نحو 7.31 مليار ريال وسيصبع حال الموافقة على زيادته 7.325 مليار ريال بنسبة زيادة 0.2%.

وذكرت الشركة أنها تود التركيز في النمو بالمشاريع المطورحة بالخطة الاستراتيجية لذلك تمت التوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة.

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