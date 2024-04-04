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سوق السعودية

مجلس إدارة "الخزف السعودي" يوصي بتحويل كامل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

بجانب شراء 320 ألف سهم وتخصيصها لخطة الشركة للحوافز طويلة الأجل

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة الخزف السعودي في اجتماعه بتاريخ 3 أبريل الجاري إلى الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 241.71 مليون ريال كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م إلى بند الأرباح المبقاة، وفق بيان من الشركة لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" عن توصية مجلس الإدارة بشراء بما لا يتجاوز عدد 320 ألف سهم عادي من أسهم الشركة لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لخطة الشركة للحوافز طويلة الأجل.

وذكرت أن تمويل عملية الشراء سيتم من موارد الشركة الذاتية، موضحة عدم وجود أى نسبة أسهم خزينة لدى الشركة حالياً من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

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وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، موضحة أن الأسهم التي سيتم شراؤها لا يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

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