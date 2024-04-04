"جمجوم فارما" السعودية توصي بتوزيع 15% أرباح نقدية عن النصف الثاني 2023

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أوصى مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما" بتاريخ 3 أبريل الجاري بتوزيع أرباح نقدية ختامية على مساهمي الشركة بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم عن النصف الثاني من عام 2023م .

وقالت "جمجوم فارما" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 105 ملايين ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 70 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.5 ريال.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص، كما سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.