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سوق السعودية

"الحفر العربية" تبحث خياراتها مع "أرامكو" بشأن تعليق عقود 3 منصات حفر بحرية

أكدت أن الدليل الاسترشادي لإيراداتها في عام 2024 لن يتغير

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الحفر العربية إنها تبحث حاليا خياراتها مع شركة أرامكو السعودية حول تعليق عقود عمل ثلاث منصات حفر بحرية.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة تعليق عمل تلك المنصات قد تمتد بحد أقصى إلى 12 شهراً ، إلا أنه لم يتم بعد تحديد منصات الحفر التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء تعليق هذه العقود، وستقوم الحفر العربية بالإعلان عن ذلك عندما تتوفر لديها تلك التفاصيل.

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وذكرت "الحفر العربية" أن الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024 والذي تم الاعلان عنه سابقا لن يتغير،كونه قد تضمن حين إعداده على فرضية تخفيض عدد من منصات الحفر البحرية.

كما أن الشركة تتوقع استمرارية نمو إيراداتها على أساس سنوي ،بمساهمةٍ من منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي،والتي ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.

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