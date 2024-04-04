"تسلا" تعتزم إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الهند باستثمارات 3 مليارات دولار

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تعتزم شركة "تسلا" استكشاف مواقع في الهند هذا الشهر لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية باستثمار يصل إلى 3 مليارات دولار، حسب صحيفة FT.

وستركز "Tesla" على Maharashtra و Gujarat و Tamil Nadu التي لديها مراكز قائمة لصناعة السيارات.

خبير للعربية: استعادة "تسلا" لقب أكبر بائع للسيارات الكهربائية أمر مؤقت

كانت الهند قد خفضت الشهر الماضي تعريفات الاستيراد على بعض المركبات الكهربائية لشركات صناعة السيارات الراغبة في استثمار ما لا يقل عن 500 مليون دولار، وبدء التصنيع محليا في البلاد في غضون 3 سنوات.

جدير بالذكر أن شركة BYD أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الصين، أعلنت عن انخفاض مبيعات الربع الأول من عام 2024 بنسبة 43% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، ما أعاد لقب أكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم إلى تسلا.

وباعت BYD نحو 300 ألف سيارة كهربائية في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض عن أعلى مستوى ربع سنوي قياسي بلغ 526 ألف سيارة تم بيعها في الربع الأخير من 2023، عندما تجاوزت تسلا.

وسجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أول انخفاض فصلي في مبيعاتها منذ ما يقرب من أربع سنوات حيث قامت بتسلم 387 ألف سيارة فقط في الربع الأول من 2024 وهو أقل من عدد السيارات التي تم تسليمها في الربع الأخير من 2023 والبالغ عددها 485 ألف سيارة.