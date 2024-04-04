" تي إس إم سي" التايوانية لصناعة أشباه الموصلات تستأنف عملها بعد زلزال مدمر

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استأنفت صناعة أشباه الموصلات في تايوان عملياتها بعد أن تسبب الزلزال الذي ضرب البلاد بوقف الإنتاج في المصانع.

وكانت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "تي إس إم سي - TSMC"والتي تزود شركات كبرى مثل "أبل - Apple" و" إنفيديا- وNvidia"بالرقائق المتقدمة قد أشارت إلى أنها ستستأنف الإنتاج بعد أقل من 24 ساعة من الزلزال، وذلك بعد إجلاء الموظفين ووقف العمليات، مؤكدة أنه لم يحدث أي ضرر لمعداتها الخاصة بصناعة الرقائق.

يشار إلى أن تايوان توفر ما بين 80 و90% من إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الهواتف الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.