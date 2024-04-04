اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق دبي

"سالك": موافقة هيئة الطرق والمواصلات على خفض رسوم الامتياز السنوية إلى 22.5%

اعتبارا من مطلع أبريل الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

قالت شركة سالك الإماراتية إنها تلقت موافقة هيئة الطرق والمواصلات على خفض رسوم الامتياز السنوية التي تدفعها من إيرادات التعرفة المروية من 25% إلى 22.5%.

وأضافت "سالك" أنه سيتم تطبيق الخفض اعتبارا من الأول من الشهر الجاري.

وكانت عمومية "سالك" قد وافقت مؤخرا على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من العام الماضي، بما يعادل 7.33 فلس للسهم، وهو ما يمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط