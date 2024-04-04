"سالك": موافقة هيئة الطرق والمواصلات على خفض رسوم الامتياز السنوية إلى 22.5%

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قالت شركة سالك الإماراتية إنها تلقت موافقة هيئة الطرق والمواصلات على خفض رسوم الامتياز السنوية التي تدفعها من إيرادات التعرفة المروية من 25% إلى 22.5%.

وأضافت "سالك" أنه سيتم تطبيق الخفض اعتبارا من الأول من الشهر الجاري.

وكانت عمومية "سالك" قد وافقت مؤخرا على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من العام الماضي، بما يعادل 7.33 فلس للسهم، وهو ما يمثل 100% من صافي ربح الشركة عن النصف الثاني.