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شعار الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
سوق السعودية

"صدق": تحقيقات تكشف إغراقاً من واردات صينية وهندية لمنتج الأطقم الصحية

أجراها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عن صدور التقرير الأولي من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية توصل -حسب النتائج الأولية للتحقيق- إلى تحديد وجود الإغراق من واردات منتج أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف، والمندرجة تحت البنود الجمركية ( 69109000 - 69101000 ) من التعرفة الجمركية الموحدة، ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند، ووجود الضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية ووجود العلاقة السببية بينهما.

وذكرت أنه وفقا للمادة 21 من اللائحة التنفيذية أصدرت اللجنة الدائمة قرارها حول التقرير الأولي باستكمال التحقيق دون فرض تدابير مؤقتة.

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وقالت الشركة إن فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما يحسن من نتائج الشركة بصفة عامة.

كانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 13 أغسطس 2023 عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول وبدء إجراءات التحقيق في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية، ويعتبر تاريخ الإعلان بالنشرة الرسمية التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية هو تاريخ بدء التحقيق وفقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (المعدل).

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