"غوغل" تعتزم إدخال ميزات مدعومة بالـ AI إلى محركها مقابل رسوم
الشركة وافقت على إزالة مليارات الملفات التي تحتوي على بيانات شخصية للمستخدمين
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة "غوغل" Google تقوم للمرة الأولى بدراسة فكرة إدخال ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى محرك بحثها مقابل رسوم، ما يشير إلى تحول كبير عن نموذجها التقليدي المدعوم بالإعلانات.
كانت شركة "غوغل" وافقت على مسح مليارات السجلات التي تحتوي على معلومات شخصية تم جمعها من أكثر من 136 مليون شخص في الولايات المتحدة يتصفحون الإنترنت من خلال متصفح الويب Chrome الخاص بها.
وتأتي عملية تطهير السجلات كجزء من تسوية في دعوى قضائية تتهم عملاق البحث بالمراقبة غير القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس"، واطلعت عليه "العربية Business".
وظهرت تفاصيل الصفقة في ملف قضائي يوم الاثنين، بعد أكثر من 3 أشهر من كشف "غوغل" والمحامين الذين يتعاملون مع قضية الدعوى الجماعية عن حل دعوى قضائية في يونيو 2020 تستهدف ضوابط الخصوصية في Chrome.
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