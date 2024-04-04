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الاتصالات السعودية

"المركزي" السعودي يوافق على الإطلاق التجريبي لـ"بنك إس تي سي"

يقتصر الإطلاق التجريبي على عدد من العملاء

دبي - العربية.نت
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حصلت شركة STC pay اليوم الخميس على موافقة البنك المركزي السعودي- ساما، للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول إلى STC Bank. ويقتصر الإطلاق التجريبي على عدد من العملاء الذين تم اختيارهم مسبقاً، والذي يُشكّل مرحلة انتقالية قبل الإطلاق الكامل لكافة العملاء في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تحظى بدعم البنك المركزي السعودي لتعزيز التحول الرقمي والتمكين، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030 للانتقال نحو مجتمع غير نقدي من خلال زيادة حصة التعاملات المالية الرقمية.

ويتيح الإطلاق لمجموعة محددة من المستخدمين ترقية حساباتهم من محفظة رقمية إلى حساب بنكي. وسيتم تزويد العملاء برقم حساب بنكي دولي (آيبان) خاص بـ STC Bank والحصول على خدمات بنكية إضافية.

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ويهدف STC Bank إلى تقديم خدمات بنكية وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع ضمان أقصى درجات الأمان وحماية العملاء من خلال استخدام التقنيات المالية المتطورة. وسيمثل STC Bank إضافة مهمة للقطاع البنكي السعودي عبر تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء.

يذكر أنه شركة STC pay تأسست في أكتوبر 2018، وأصبحت أول شركة تقنية مالية مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت أكبر محفظة رقمية في المنطقة، حيث توفر الوصول إلى الخدمات المالية لأكثر من 12 مليون عميل عبر الهواتف الذكية بشكل رئيس.

وحصلت الشركة أخيرا على ترخيص البنك المركزي السعودي للتحول إلى بنك رقمي بالكامل. وينسجم هذا التحول مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، التي تهدف إلى ترسيخ المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية والابتكار في الخدمات المالية القائمة على التقنية، وبالتالي تعزيز التمكين المالي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.

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