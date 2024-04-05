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شركة سامسونغ (رويترز)
شركة سامسونغ (رويترز)
سامسونغ

أرباح "سامسونغ" تقفز إلى 10 أمثالها في الربع الأول بدعم تعافي أسعار الرقائق

أكدت أن الإيرادات الفصلية ارتفعت على الأرجح 11%

سول - رويترز
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أظهرت تقديرات لسامسونغ للإلكترونيات، اليوم الجمعة، زيادة بأكثر من 10 أمثال في أرباحها التشغيلية للربع الأول، إذ أدى تعافي أسعار أشباه الموصلات إلى زيادة الأرباح عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما كان هناك تراجع حاد في الطلب على الرقائق.

وأشارت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة وأجهزة التلفزيون في العالم في تقدير أولي مقتضب للنتائج إلى أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بأفضل من المتوقع إلى 6.6 تريليون وون (4.89 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 مارس/آذار بزيادة 931% عن 640 مليار وون قبل عام.

وذكرت سامسونغ أن الإيرادات ارتفعت على الأرجح 11% عن نفس الفترة من العام السابق.

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