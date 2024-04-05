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منصة إكس (رويترز)
شعار منصة إكس (رويترز)
تكنولوجيا

"إكس" تُفاجئ مستخدميها بسياسة جديدة بشأن "علامات التوثيق الزرقاء"

المنصة أكدت أنها "تحتفظ بالحق في إلغاء الاشتراك المجاني بحسب تقديرها الخاص"

واشنطن - فرانس برس
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أعلنت منصة "إكس" أن المستخدمين الذين يتابع حساباتهم عدد كبير من الأشخاص سيحصلون على اشتراك مجاني في الموقع وعلى علامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة.

وقبل استحواذ إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية، كانت علامة التوثيق الزرقاء مجانية ولكن مخصصة للحسابات الشهيرة. وكانت تتيح تمييز حسابات الشخصيات السياسية والإعلامية.

إلا أن إيلون ماسك الذي اعتبر أنّ هذا النظام غير عادل للمستخدمين غير المشهورين، جعل العلامة الزرقاء مُتاحة للجميع لكن لقاء مبلغ معيّن، وهو ما أدّى إلى حرمان آلاف الحسابات منها.

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وفي وقت متأخر من الأربعاء، تفاجأ بعض المستخدمين بعدما لاحظوا أنّ العلامة الزرقاء أُعيدت إلى حساباتهم.

وأوضحت رسالة نشرتها المنصة أنّ هؤلاء المستخدمين تلقوا اشتراكات مجانية لاعتبارهم "مستخدمين مؤثرين" في الشبكة. وأضافت "إكس" أنها "تحتفظ بالحق في إلغاء الاشتراك المجاني بحسب تقديرها الخاص".

وكان إيلون ماسك أشار خلال الأسبوع الفائت إلى أن "كل حسابات إكس التي يتابعها أكثر من 2500 شخص ستستفيد في المستقبل مجاناً من الميزات التي يتيحها اشتراك بريميوم، فيما ستستفيد الحسابات التي يتابعها أكثر من 5 آلاف مستخدم من ميزات بريميوم بلاس".

ومنذ نهاية عام 2023، طُرحت ثلاث صيغ اشتراك أمام مستخدمي منصة "إكس"، وهي "بايسك" لقاء 3 دولارات شهرياً، و"بريميوم" لقاء 8 دولارات، و"بريميوم بلاس" لقاء 16 دولاراً.

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