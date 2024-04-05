"ماكدونالدز" ستشتري الامتياز الخاص بها في إسرائيل من شركة "ألونيال"

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قالت شركتا ماكدونالدز وألونيال ليمتد يوم الخميس، إن ماكدونالدز قررت شراء الامتياز الخاص بها في إسرائيل لمدة 30 عاما من شركة ألونيال ليمتد المالكة له، مما يعيد لماكدونالدز ملكية 225 مطعما يعمل بها ما يزيد على 5000 موظف.

وتعرضت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية للمقاطعة والاحتجاجات منذ أن أعلنت ألونيال تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وماكدونالدز سلسلة عالمية لكن امتيازاتها غالبا ما تكون مملوكة لشركات محلية تعمل بشكل مستقل، وفقا لـ "رويترز".

وكان رئيسها التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قد قال في يناير/كانون الثاني إن الشركة شهدت "ضررا ملموسا" في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وخارجها بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال جو سيمبلز رئيس الأسواق الدولية المرخصة للتنمية بشركة ماكدونالدز يوم الخميس إن الشركة "لا تزال ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".

وقال أومري بادان الرئيس التنفيذي ومالك شركة ألونيال إنه بعد إتمام الصفقة في الأشهر المقبلة، ستمتلك ماكدونالدز مطاعم وعمليات ألونيال مع الاحتفاظ بموظفيها.

ولم تكشف الشركتان عن شروط الصفقة.