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توقيع 12 شركة سعودية مذكرات تفاهم مع صندوق العراق للتنمية
جانب من توقيع 12 شركة سعودية مذكرات تفاهم مع صندوق العراق للتنمية
اقتصاد

12 شركة سعودية توقع مذكرات تفاهم مع صندوق العراق للتنمية

بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الاستثمار السعودية، يوم الخميس، توقيع 12 شركة سعودية، مذكرات تفاهم، مع صندوق العراق للتنمية.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس"، إن مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية، في جمهورية العراق الشقيقة.

جدير بالذكر أن الشركات السعودية رفعت المشاركة في معرض بغداد الدولي في دورته السابعة والأربعين شعار "جيرة وديرة "، حيث تسعى الرياض وبغداد لرفع التبادل التجاري بين البلدين من خلال هذه المشاركة.

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ونجحت ستة أعوام من العلاقات التجارية المشتركة بين العراق والمملكة العربية السعودية في زيادة التبادل التجاري بالمتوسط سنويا إلى نحو مليار دولار، وهو رقم يشكل البداية لعلاقة تجارية متسارعة.

وقال ممثل شركة تصدير سعودية بمعرض بغداد الدولي، سليمان الحناكي، "لدينا خطط واستراتيجيات سعودية لزيادة الصادرات إلى العراق ورفع معدلات تصدير المنتجات الغذائية ومواد البناء".

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