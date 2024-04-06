مصادر: "سيبيانز" الإسرائيلية لبرمجيات التأمين تدرس البيع

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قالت مصادر مطلعة إن شركة سيبيانز انترناشيونال لبرمجيات التأمين في إسرائيل تستكشف خيارات تتضمن عملية بيع محتملة.

وقالت المصادر إن "سيبيانز" التي تبلغ قيمتها السوقية نحو ملياري دولار تعمل مع بنك وليام بلير الاستثماري لدراسة المشترين المحتملين ومن بينهم شركات استثمار خاص.

وقال أحد المصادر إن "سيبيانز" بدأت دراسة عملية البيع بعد أن جذبت الاهتمام الصيف الماضي لكنها أوقفت خططها عقب اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس. وقالت المصادر إن الشركة أحيت تلك الجهود قبل بضعة أسابيع، وفق "رويترز".

وأكدت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها أنه لا يوجد اتفاق مؤكد.

وتوفر سيبيانز التي لها أنشطة في نيويورك برمجيات لشركات التأمين المتخصصة في مجالات التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث وتعويضات العمال والتأمين على الحياة. ويذكر موقع الشركة أن لديها أكثر من خمسة آلاف موظف، ولها عمليات في أكثر من 30 دولة وقاعدة عملاء تزيد على 600 عميل.

وارتفعت أسهم الشركة بعد أنباء البيع المحتمل 13% أمس الجمعة في نيويورك مسجلة 35.33 دولار للسهم.