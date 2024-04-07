موانئ دبي العالمية تتسلم رافعة متنقلة جديدة بطاقة 125 طنا في ميناء السخنة بمصر

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الأحد أنها تسلمت رافعة متنقلة جديدة بميناء العين السخنة المصري، تبلغ طاقتها 125 طنا وبمعدل تفريغ 10 آلاف طن يوميا، وهو ما يمهد لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة لصالح المتعاملين.

وأوضحت المجموعة، وهي مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، في بيان صحافي أنه تم تصميم الرافعة لخدمة الجيل الجديد من السفن وناقلات البضائع العملاقة.

ووفقا للبيان، تسلمت المجموعة أيضا في الميناء معدات تحميل جديدة مكونة من رافعتين تحميل كاتربيلر بقدرة رفع 25 مترا مكعبا لكل منهما ما يهدف إلى تعزيز كفاءة محطة الحاويات التي سيتم تشغيلها خلال الشهر الحالي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتعد هذه المعدات بحسب البيان هي الأحدث من نوعها التي تصل إلى ميناء مصري، كجزء من استثمارات المجموعة في أحدث المعدات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ودفع تدفق التجارة الدولية داخل ميناء العين السخنة وخارجه وتقديم خدمة أفضل.