"الراجحي المالية" تكشف توقعات أرباح شركات سعودية في الربع الأول 2024

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كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها لأداء عدد من الشركة السعودية المدرجة في "تداول" والتي تقوم بتغطيتها. وقالت الشركة إن هدف مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية يونيو 2024 هو 12.712 نقطة.

وتوقعت "الراجحي المالية"، أن تكون أرباح البنوك في الربع الأول أفضل نسبيًا. "إذ لا توقعات بمفاجأة سلبية كبيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وتضمنت قائمة الشركات المفضلة من قبل "الراجحي المالية"، شركة المطاحن الأولى، شركة الحفر العربية، لوبريف، لومي، سيرا، أكوا باور، علم، شركة تام التنموية، جمجوم وأسترا.

"الراجحي المالية": مؤشر السوق السعودية يستهدف مستوى 12712 نقطة في يونيو

وتوقعت "الراجحي المالية" أن تتكبد "سابك" خسائر 743 مليون ريال، وأن تحقق "سبكيم" أرباحا 137 مليون ريال، "سابك للمغذيات الزراعية" 117 مليون ريال، فيما توقعت أن تتكبد "ينساب" 9 ملايين خسائر، و"المتقدمة" 23 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تحقق شركة أسمنت العربية 38 مليون ريالا، "أسمنت اليمامة" 77 مليون ريالا، "أسمنت السعودية" 60 ريالا، "أسمنت القصيم" 53 مليون ريالا، "أسمنت ينبع" 32 مليون ريال، و"أسمنت الجنوبية" 57 مليون ريالا.

وفي قطاع الاتصالات من المتوقع أن تحقق "إس تي سي" أرباحا بقيمة 3226 مليون ريال، "موبايلي" 528 مليون ريال، و"زين" 76 مليون ريالا.

وفي قطاع الأغذية من المتوقع أن تحقق شركة المراعي أرباحا بقيمة 559 مليون ريال، "سدافكو" 110 ملايين ريال، "صافولا" 220 مليون ريال.