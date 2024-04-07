"القابضة الكيماوية": تشغيل الفرن الثاني لـ"سيناء للمنغنيز" نهاية الشهر الجاري

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قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية اليوم الأحد إن سيناء للمنغنيز التابعة للقابضة، وأكبر منتج للمنغنيز في مصر، في مرحلة متقدمة من التفاوض مع تحالف شركات أجنبية لاستكمال إنشاء الفرن الثاني للشركة وتشغيله بنهاية أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح مصطفى أن أعمال الإنشاء كانت قد توقفت بسبب مطالبة التحالف، الذي يضم شركات أكسيس وكنكور وفايبا، ببعض التعديلات التعاقدية التي تتعلق بسعر الصرف.

وأضاف "الآن توافق الطرفان بنسبة كبيرة على تغيير سعر الصرف في العقد، خاصة بعد قرار تحرير الجنيه أمام الدولار"، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وأعلن البنك المركزي المصري في السادس من مارس/آذار الماضي السماح بتحرك سعر صرف الدولار حسب آليات السوق ليدور حاليا حول 47 جنيها، بعد أن ظل ثابتا عند 30.90 جنيه لمدة عام تقريبا، انتعشت خلاله السوق السوداء ليصل سعر الدولار فيها إلى 70 جنيها في نهاية يناير/كانون الثاني.

وأوضح مصطفى أن تكلفة إنشاء وبدء تشغيل الفرن الثاني للشركة تنقسم إلى 11 مليون دولار و130 مليون جنيه، وجميعها بتمويل ذاتي من شركة سيناء للمنغنيز.

وأشار إلى أن شركة سيناء للمنغنيز مدرجة في قائمة شركات برنامج الدولة للطروحات، وهي الآن في مرحلة التطوير الموسع وقطعت شوطا كبيرا في إنجاز التحديث والتوسعات.

لكنه أضاف أنه "لم يتم أي إجراء بشأن طرح الشركة حتى الآن، وهو أمر مسؤول عنه لجنة متخصصة شكلتها الحكومة لبرنامج الطروحات بالكامل، ولكن نعمل على تطوير الشركة، وتضمن الأمر تشغيل الفرن الأول الذي يعمل حاليا".

وسيناء للمنغنيز هي أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر وتضم الشركة العديد من الأفران متنوعة الإنتاج التصنيعي والتعديني ولديها ميناء خاص في أبو زنيمة بسيناء، ومحطة توربينية غازية، وتنتج السيليكون والمنغنيز.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قالت في بيان قبل أيام إن شركة سيناء للمنغنيز نجحت في إشعال أفران مصنع السبائك لتعود إلى إنتاج سبائك السيليكون منغنيز اللازمة للصناعة المحلية والتصدير، وتعمل الأفران بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1500 طن شهريا.