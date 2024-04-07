"تيك توك" يحقق 14.7 مليار دولار عائدات للشركات الصغيرة في أميركا خلال 2023

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أعلنت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك أنها حققت إيرادات 14.7 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسط في أميركا خلال 2023، بجانب دعم أنشطة اقتصادية أخرى بـ 24.2 مليار دولار باستخدام الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه أعضاء الكونغرس إمكانية حظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك في أميركا.

وأضافت الشركة الصينية أن أكثر من 7 ملايين شركة أميركية تعتمد على "تيك توك"، وأن أنشطة هذه الشركات على المنصة تدعم 224 ألف وظيفة. ومن هذه الوظائف 98 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على "تيك توك"، مشيرة إلى أن الولايات التي ستتأثر بحظر المنصة هي كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وألينوي.

وأشار موقع "تك كرانش" إلى أن أرقام "بايت دانس" اعتمدت على الدراسة التي أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية. وقاست الدراسة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة على "تيك توك" إلى جانب الإنفاق الإعلاني، إلى جانب الاستفادة من بيانات التعداد وغيرها من المقاييس للوصول إلى هذه النتائج.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي وافق في الشهر الماضي على مشروع قانون يمكن أن يؤدي إلى حظر استخدام "تيك توك" في الولايات المتحدة، في حين قال الرئيس جو بايدن إنه سيصدق عليه ليصبح ساري المفعول إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.

ويقول المسؤولون والسياسيون الأميركيون إن تطبيق "تيك توك" الصيني الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأميركيين يمكن أن يمثل خطرا على الأمن القومي الأميركي بسبب احتمال حصول الحكومة الصينية على البيانات الخاصة بالمستخدمين الأميركيين للتطبيق وهو ما تنفيه السلطات الصينية وشركة بايت دانس.