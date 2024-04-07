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شعار شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية
شعار شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية
بورصة الكويت

"سفن" الكويتية تعتزم تأسيس شركة في الهند برأسمال مليون روبية

تحت اسم هايسكو الهندسية الهندية المحدودة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها أصدر قرارا بالتمرير بالموافقة على تأسيس شركة تابعة في الهند تحت اسم هايسكو الهندسية الهندية المحدودة.

وقالت "سفن" في بيان إلى بورصة الكويت إن الشركة الجديدة المتخصصة في الاستشارات الهندسية ستكون مملوكة لها بالكامل تقريبا، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل.

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