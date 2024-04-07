بورصة الكويت
"سفن" الكويتية تعتزم تأسيس شركة في الهند برأسمال مليون روبية
تحت اسم هايسكو الهندسية الهندية المحدودة
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها أصدر قرارا بالتمرير بالموافقة على تأسيس شركة تابعة في الهند تحت اسم هايسكو الهندسية الهندية المحدودة.
وقالت "سفن" في بيان إلى بورصة الكويت إن الشركة الجديدة المتخصصة في الاستشارات الهندسية ستكون مملوكة لها بالكامل تقريبا، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.
ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مسؤول: دراسة مشاريع جديدة لتقوية الشبكة الكهربائية لدول الخليجتنفيذ 3 مشاريع توسعية بمليار دولار طاقة
-
البنك المركزي الصيني يضخ 282 مليون دولار سيولة في النظام المصرفيعبر عمليات إعادة شراء عكسية اقتصاد
-
نمو متسارع في صناعة الخدمات بالصين خلال مارس الماضيمسؤول: معظم شركات صناعة الخدمات متفائلة حيال آفاق النمو المستقبلي للسوق اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية