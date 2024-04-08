ارتفاع صافي أرباح بنك قطر الوطني 7% في الربع الأول 2024

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أعلن بنك قطر الوطني (كيو.إن.بي) في بيان اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 7%.

وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن صافي الربح العائد لمساهمي بنك قطر الوطني بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار) ارتفاعا من 3.9 مليار ريال قبل عام.

وتتماشى هذه النتائج مع توقعات المحللين.