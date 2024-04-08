اقتصاد قطر
ارتفاع صافي أرباح بنك قطر الوطني 7% في الربع الأول 2024
صافي الربح العائد لمساهمي البنك بلغ 1.12 مليار دولار
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أعلن بنك قطر الوطني (كيو.إن.بي) في بيان اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 7%.
وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن صافي الربح العائد لمساهمي بنك قطر الوطني بلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.12 مليار دولار) ارتفاعا من 3.9 مليار ريال قبل عام.
وتتماشى هذه النتائج مع توقعات المحللين.
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