بنك "HSBC" يعتزم تحسين قدراته في إدارة الثروات في الصين والهند

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قال رئيس بنك HSBC إنه يسعى لتحسين قدرات البنك في إدارة الثروات في الصين والهند، لتكون على قدم المساواة مع سوقها الرئيسية في هونغ كونغ.
كان "HSBC" قد أعاد إطلاق أعماله المصرفية الخاصة في الهند في 2023، بينما قام أيضا بتوسيع وجوده في أجزاء أخرى من آسيا وكذلك الشرق الأوسط.
ووافق العام الماضي على شراء محفظة إدارة الثروات التابعة لـCitigroup في الصين، ما يزيد من توسعه في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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