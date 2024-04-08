"جي إف إتش المالية": استمرار المناقشات الخاصة بالاستحواذعلى محافظ "الإثمار القابضة

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أعلنت مجموعة جي.إف.إتش المالية البحرينية أن محادثاتها للاستحواذ على محافظ شركة الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار ما زالت مستمرة.

وأضافت في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن المناقشات جارية لوضع اللمسات الأخيرة على هيكل الصفقة والاتفاق عليها.

وذكرت أن المناقشات تخضع للعناية الواجبة والموافقات الرقابية لكلا الطرفين، كما أنها ستبلغ المساهمين بالتطورات في هذا الصدد بشكل دوري، وتوقعت أن يكون لهذه العملية تأثير إيجابي على البيانات المالية، وأن تزيد من عوائدها.