"شعاع كابيتال" تعلن تأجيل اجتماع حملة سندات بـ150 مليون دولار لتعديل شروطها

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أعلنت شركة شعاع كابيتال بدبي عن تأجيل اجتماع حملة سندات بقيمة 150 مليون دولار لتعديل شروط وأحكام تلك السندات إلى 19 أبريل نيسان لعدم اكتمال النصاب.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إن مجلس إداراتها كان قد أطلق طلب موافقة حملة السندات المصدرة من شركة تابعة ذات غرض خاص في 13 مارس/ آذار الماضي، والتي استحقت السداد في 31 من الشهر ذاته.

وذكرت الشركة آنذاك أن الاقتراح حصل بالفعل على دعم أكثر من 25%من حملة السندات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تحسين رأس المال التي أعلنت عنها سابقا، ووصفتها بأنها تمثل الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز هيكل رأس المال بشكل كبير.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء مهم لتعديل ملف سداد الديون الحالي والوفاء بالتزاماتها.

وأضافت أنه تم عرض الاقتراح على جميع حملة السندات آخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي للشركة بهدف المضي قدما في ضخ رأس المال الذي من شأنه استعادة استقرار الأعمال واستمراريتها.

وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على زيادة رأسمال الشركة لتحقيق هيكل رأس مال مستدام للشركة شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وكذلك موافقة حملة السندات على طلب الموافقة.

وتهدف الشركة من طلب الموافقة تعديل حجم الميزانية العمومية، وتسهيل مساهمة رأس مال جديد في نمو الأعمال. ويقدم الاقتراح أيضا أفضل الخيارات المتاحة أمام حملة السندات من خلال عرض تسوية نقدية، وكذلك فرصة المساهمة في رأس مال الشركة بحسب بيانها السابق.