اقتصاد الكويت
"نابيسكو" تعلن عن تمديد ورفع قيمة عقد مع شركة نفط الكويت
زيادة قيمته بواقع 7.12 مليون دينار
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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)، اليوم الاثنين، عن تمديد عقد مع شركة نفط الكويت لمدة 15 شهرا مع زيادة قيمته بواقع 7.12 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إنه جرى تمديد عقد تقديم خدمات "التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر التطويري وإصلاح الآبار" التابع لنفط الكويت.
ولم تذكر الشركة في بيانها مدة العقد الأصلي أو قيمته.
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