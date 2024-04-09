"أرامكو" تعلن نتائج الربع الأول من 2024 يوم 7 مايو

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تعتزم شركة أرامكو السعودية، الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024 يوم 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024، وفق ما أعلنته على موقعها الإلكتروني.

كانت شركة أرامكو السعودیة قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.7% في 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال (121.3 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال (161.1 مليار دولار) في العام 2022. ويمثل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق.

وتراجعت إيرادات "أرامكو" بنسبة 17.6% في 2023 إلى 1.65 تريليون ريال، مقابل نحو 2.007 تريليون ريال في 2022.

وقالت "أرامكو" إنها حققت ثاني أعلى صافي دخل في تاريخها خلال 2023.