"أرامكو" تعلن نتائج الربع الأول من 2024 يوم 7 مايو

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تعتزم شركة أرامكو السعودية، الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024 يوم 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024، وفق ما أعلنته على موقعها الإلكتروني.
كانت شركة أرامكو السعودیة قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.7% في 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال (121.3 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال (161.1 مليار دولار) في العام 2022. ويمثل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق.
وتراجعت إيرادات "أرامكو" بنسبة 17.6% في 2023 إلى 1.65 تريليون ريال، مقابل نحو 2.007 تريليون ريال في 2022.
وقالت "أرامكو" إنها حققت ثاني أعلى صافي دخل في تاريخها خلال 2023.
-
إيلون ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان في 2025قال إن شركات صناعة السيارات الصينية هي "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم" اقتصاد
-
المصريون ينفقون 16 مليار جنيه على 20 دواءً فقط في 2023!خبير تصنيع دوائي: إنفاق المصريين على الأدوية سيتخطى 250 مليار جنيه في 2024 أخبار حصرية
-
"فورتسكو" الأسترالية تتعاون مع المكتب الشريف للفوسفات المغربية بمشروعات طاقة متجددةلتوريد الهيدروجين الأخضر والأمونيا والأسمدة إلى المغرب وأوروبا والأسواق الدولية طاقة