اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أرامكو مناسبة
"أرامكو" السعودية
أرامكو

"أرامكو" تعلن نتائج الربع الأول من 2024 يوم 7 مايو

تراجع أرباح "أرامكو" السعودية 24.7% إلى 454.8 مليار ريال في 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تعتزم شركة أرامكو السعودية، الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024 يوم 28 شوال 1445هـ الموافق 7 مايو 2024، وفق ما أعلنته على موقعها الإلكتروني.

كانت شركة أرامكو السعودیة قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.7% في 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال (121.3 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال (161.1 مليار دولار) في العام 2022. ويمثل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق.

وتراجعت إيرادات "أرامكو" بنسبة 17.6% في 2023 إلى 1.65 تريليون ريال، مقابل نحو 2.007 تريليون ريال في 2022.

وقالت "أرامكو" إنها حققت ثاني أعلى صافي دخل في تاريخها خلال 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط