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فيلر : الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي (تعبيرية)
ذكاء اصطناعي

مايكروسوفت ستستثمر 2.9 مليار دولار في أعمال الذكاء الاصطناعي باليابان

إنشاء مختبر جديد في طوكيو للبحث والتطوير

طوكيو - رويترز
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ذكرت صحيفة نيكاي اليوم الثلاثاء، نقلاً عن رئيس شركة مايكروسوفت أن الشركة تعتزم استثمار نحو 2.9 مليار دولار على مدى العامين المقبلين لتعزيز أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي في اليابان.

وقالت نيكاي في مقابلتها مع رئيس مايكروسوفت براد سميث إن شركة التكنولوجيا الأميركية ستعلن عن خططها قريبا عندما يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الولايات المتحدة.

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ولم ترد مايكروسوفت على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.

وأفاد التقرير أنه بموجب الخطة، التي قالت الصحيفة إنها ستكون أكبر استثمار لمايكروسوفت في اليابان، ستقوم الشركة بتركيب أشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في منشأتين قائمتين في شرق وغرب اليابان.

وأوضح التقرير أن الشركة تعتزم أيضا الإعلان عن برنامج لإعادة تشكيل المهارات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في اليابان لتدريب ثلاثة ملايين عامل على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مختبر جديد في طوكيو للبحث والتطوير في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

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