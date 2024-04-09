"إنستغرام" ساهم بـ30% من إيرادات "ميتا" في النصف الأول من 2022

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أظهرت ملفات دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة ضد شركة "ميتا"، أن إيرادات تطبيق "إنستغرام" بلغت 16.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وهو ما يعادل 30% من إيرادات شركة "ميتا".
يأتي هذا بعد أن سجلت "إنستغرام" إيرادات قدرها 22 مليار دولار، أو 26% من مبيعات "ميتا" في عام 2020.
وطلبت شركة Meta من القاضي رفض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة في محاولة لإجبارها على تصفية "إنستغرام" و"واتساب".
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