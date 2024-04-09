اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
إنستغرام آيستوك
إنستغرام (آيستوك)
فيسبوك

"إنستغرام" ساهم بـ30% من إيرادات "ميتا" في النصف الأول من 2022

بلغت 16.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت ملفات دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة ضد شركة "ميتا"، أن إيرادات تطبيق "إنستغرام" بلغت 16.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وهو ما يعادل 30% من إيرادات شركة "ميتا".

يأتي هذا بعد أن سجلت "إنستغرام" إيرادات قدرها 22 مليار دولار، أو 26% من مبيعات "ميتا" في عام 2020.

وطلبت شركة Meta من القاضي رفض قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد الشركة في محاولة لإجبارها على تصفية "إنستغرام" و"واتساب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط