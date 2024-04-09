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شركة الأسهم الخاصة بلاكستون (رويترز)
شركة الأسهم الخاصة "بلاكستون" (رويترز)
استحواذ

"بلاكستون" تقترب من الانتهاء من صفقة للاستحواذ على "L'Occitane"

الشركة مدرجة في بورصة هونغ كونغ

دبي - العربية.نت
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اقتربت شركة الأسهم الخاصة "بلاكستون" في الولايات المتحدة من إنهاء صفقة للاستحواذ على شركة L'Occitane لمستحضرات التجميل الفرنسية والمدرجة في بورصة هونغ كونغ.

وكان مالك الشركة Reinold Geiger قد أعلن في سبتمبر الماضي عن نيته تخصيص الشركة التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار وإعادة إدراجها في أوروبا.

يشار إلى أنه تم إدراج أسهم "لوكسيتان" في بورصة هونغ كونغ في عام 2010.

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