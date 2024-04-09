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وارن بافيت

"بيركشاير" تخطط لبيع سندات مقومة بالين على المدى القريب

بعد إعلان بنك اليابان عن تخليه عن أسعار الفائدة السالبة

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لرجل الأعمال الأميركي وارن بافيت لبيع سندات مقومة بالين على المدى القريب بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بنك اليابان عن تخليه عن أسعار الفائدة السالبة التي استمرت ثماني سنوات.

وكان بافيت قد أشار في رسالته السنوية للمستثمرين في فبراير الماضي إلى أن الشركات اليابانية تتبع سياسات صديقة للمستثمرين، مما أثار تكهنات بأنه قد يزيد حصصه في هذه الشركات.

وكانت "بيركشاير هاثاواي" قد قامت في نوفمبر الماضي بإصدار سندات مقومة بالين الياباني بأسعار مخفضة وبقيمة تجاوزت 800 مليون دولار.

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