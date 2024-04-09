"سيناء للمنغنيز" توقع اتفاقاً مع شركة إسبانية لإنشاء مصنع للكاولين

دقيقتان للقراءة

وقعت شركة سيناء للمنغنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية في مصر، اليوم الثلاثاء، اتفاق تعاون مع شركة "غلوبال أتاك" الإسبانية لإنشاء مصنع جديد للكاولين المستخدم في صناعات الحديد والحراريات والأسمنت والسيراميك.

وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان صحافي إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تعظيم القيمة المضافة لخام الكاولين، وتبادل الخبرات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للخام المتاح لدى شركة سيناء للمنغنيز في مدينة أبو زنيمة.

وأضاف البيان أن المشروع يتضمن التوسع لإنتاج منتجات أخرى تدخل في بعض الصناعات التكنولوجية والمطاط والدهانات وغيرها. ولم يتضمن البيان تكلفة المشروع، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

ونقل البيان عن الوزير محمود عصمت قوله إن استراتيجية العمل والخطة التي تم إقرارها للنهوض بالشركات وخاصة شركات التعدين تعتمد على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص بهدف استغلال الخامات والموارد الطبيعية الواقعة في نطاق كل شركة، مشيرا إلى التحول من نشاط التعدين والاستخراج إلى التصنيع وعمل قيمة مضافة تصنيعية والتوسع في الصناعات التحويلية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ضروري لتطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة.

وقال عصمت إن خطة تطوير شركة سيناء للمنغنيز تشمل التوسع في الإنتاج الصناعي وإدخال صناعات جديدة للاستفادة من الموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة وتعظيم عوائدها.

وسيناء للمنغنيز، التي تأسست عام 1957، من الشركات الكبرى في مجال الصناعات التعدينية والسبائك الحديدية وأول وأكبر منتج لخام المنغنيز في مصر، وتم توسيع نطاق عملها ليشمل استكشاف واستغلال مصادر المعادن الاقتصادية الأخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمل السيليكا والكوارتز وخام المنغنيز، ولديها احتياطات كبيرة من الخامات التعدينية.