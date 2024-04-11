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"أتفوس" المدعومة من "مبادلة" توقع اتفاق بناء مصنع لإنتاج الميثان بالبرازيل

توقعات أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 28 مليون متر مكعب للمحصول

ساو باولو - رويترز
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قالت شركة أتفوس البرازيلية لإنتاج الإيثانول في بيان، إنها وقعت اتفاقا لبناء مصنع للميثان الحيوي في ولاية ماتو جروسو دو سول باستثمارات من المتوقع أن تتجاوز 350 مليون ريال برازيلي (69.4 مليون دولار).

ومن المتوقع كذلك أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الميثان الحيوي 28 مليون متر مكعب للمحصول، وسيعتمد أول مصنع لشركة أتفوس على مخلفات قصب السكر.

وسيكون مقر المصنع في نوفا ألفورادا دو سول حيث تملك شركة أتفوس، المدعومة من شركة مبادلة كابيتال التابعة لحكومة أبوظبي، مصنعا للإيثانول.

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وقال الرئيس التنفيذي برونو سيرابياو في بيان صحفي إن المصنع سيكون بمثابة "دخول لشركة أتفوس إلى سوق الغاز الطبيعي المتجدد، مع فارق إنتاجه على نطاق واسع لتلبية الطلب المستمر في النمو".

وذكرت أتفوس أن المشروع سيخضع لتحليل هندسي قبل أن يحصل على الموافقة النهائية وأن من المتوقع أن يبدأ بناء مصنع الميثان الحيوي خلال العام الحالي.

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