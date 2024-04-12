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رشوة (تعبيرية من آيستوك)
رشوة (تعبيرية من آيستوك)
فساد مالي

توجيه اتهام بالرشوة للرئيس المتقاعد لمجموعة "إيفربرايت" الصينية

اعتقل تانغ في يناير للاشتباه في تورطه في الاختلاس والرشوة

بكين - أسوشييتد برس
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تم توجيه الاتهام إلى رئيس سابق لمجموعة "تشيانا إيفربرايت غروب" مدير تنفيذي سابق بالبنك المركزي بالاشتباه في الاختلاس والرشوة، وهي جزء من موجة أوسع من الملاحقات القضائية لكبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم مالية.

وجهت محكمة في تانغشان، على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترا) شرق بكين، لائحة اتهام إلى تانغ شوانغنينغ، الذي شغل أيضا مناصب عليا في بنك الشعب الصيني واللجنة التنظيمية الصينية، بحسب بيان أصدرته النيابة الشعبية العليا اليوم الجمعة.

اعتقل تانغ (69 عاما) في يناير/كانون ثان للاشتباه في تورطه في الاختلاس والرشوة.

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قال البيان إن الادعاء يشتبه في أن تانغ استغل منصبه في البنك المملوك للدولة "للبحث عن الراحة للآخرين" في الوظائف والقروض مقابل مدفوعات غير قانونية كانت "ضخمة بشكل خاص".

تقاعد تانغ عام 2017. تم طرده من الحزب الشيوعي الحاكم في يناير/كانون ثان. كان خليفته في مجموعة إيفربرايت، لي شياو بينغ، مشتبهًا به أيضًا في الكسب غير المشروع، وتم طرده من الحزب وعزله من المناصب العامة.

هم من بين العديد من المسؤولين المحاصرين في حملة الرئيس شي جين بينغ لمكافحة الفساد المستمرة منذ عقد من الزمن، والتي يقول منتقدون إنها تهدف أيضًا إلى إزالة منافسيه السياسيين.

في فبراير/شباط الماضي، تم توجيه الاتهام إلى ليو ليانغ، الرئيس السابق لبنك الصين، بتهم مماثلة لتلك التي يواجهها تانغ.

من بين كبار المصرفيين الآخرين الذين استهدفتهم مزاعم الفساد، مسؤول كبير سابق في البنك المركزي الصيني، سون غوفينغ، الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من 16 عامًا بتهمة قبول رشا.

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