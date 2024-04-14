أرباح "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو" تفوق التوقعات

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صدرت نتائج 3 بنوك أميركية كبرى، هي "جي بي مورغان"، و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو"، حيث جاءت جميعها أعلى من التوقعات، إلا أن التراجع في صافي دخل الفوائد ضغط على أسهمها في جلسة الجمعة.

وارتفعت الأرباح الفصلية لبنك جي بي مورغان في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتتجاوز 13 مليار دولار، وهو ما جاء أعلى من متوسط التوقعات البالغة 11.9 مليار دولار.

وقفزت القروض في "جي بي مورغان" بنسبة 16% إلى 1.31 تريليون دولار، في حين تجاوز صافي دخل الفوائد 23 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.

وجنب البنك مخصصات بقيمة 1.88 مليار دولار لخسائر الائتمان، مقارنة بـ 2.28 مليار دولار في العام الماضي.

وفي سياق متصل؛ تراجعت أرباح مجموعة سيتي غروب في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 27%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023، لتصل إلى 3.4 مليار دولار ولكنها تجاوزت متوسط توقعات المحللين البالغ 2.2 مليار دولار.

وحققت "سيتي غروب" 21.1 مليار دولار من صافي الإيرادات في الربع الأول، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مع استبعاد المكاسب التي حققها البنك من بيع وحدة أعماله في الهند.

وأنهت الرئيس التنفيذي Jane Fraser إصلاحها الشامل في المجموعة، بما في ذلك تسريح الآلاف من الموظفين، وتسجيل 483 مليون دولار تكاليف مرتبطة بإنهاء الخدمة.

أيضا، تراجعت الأرباح الفصلية لـ "Wells Fargo" بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 لتصل إلى 1.26 دولار للسهم.