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أصول "بلاك روك" تحت الإدارة تسجل مستوى قياسيا عند 10.5 تريليون دولار

حققت قفزة في الأرباح بنسبة 36%

دبي - العربية.نت
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بلغ حجم الأصول تحت الإدارة لشركة "بلاك روك" BlackRock الأميركية مستوى قياسيا في الربع الأول من 2024 عند 10.5 تريليون دولار.

وحققت "بلاك روك" قفزة بنسبة 36% في الأرباح مع زيادة رسوم الاستشارات الاستثمارية والرسوم الإدارية 8.8% إلى 3.6 مليار دولار وسط ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.

يذكر أن المكاسب القوية التي سجلتها أسواق الأسهم جاءت على خلفية التوقعات بأن البنوك المركزية قد اقتربت من الانتهاء من تشديد السياسة النقدية وستركز على خفض أسعار الفائدة العام الحالي.

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