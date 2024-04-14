ترسية مشروع بـ 21 مليون ريال على شركة تابعة لـ"الكثيري القابضة"

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أعلنت شركة الكثيري القابضة عن ترسية مشروع على شركة مساندة الإمداد المحدودة "شركة تابعة " من قبل رئاسة أمن الدولة بالسعودية – المباحث العامة – لإنشاء مبنى في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن قيمة المشروع تبلغ نحو 21 مليون ريال تقريبا شاملة ضريبة القيمة المضافة و تمت الترسية بتاريخ 9 أبريل 2024

وذكرت أن التاريخ المتوقع لإبرام العقد هو 8 مايو 2024 ويشمل توريد وتنفيذ الأعمال الإنشائية المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة للمبنى وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.