ترسية مشروع بـ 21 مليون ريال على شركة تابعة لـ"الكثيري القابضة"
لإنشاء مبني لرئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض
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أعلنت شركة الكثيري القابضة عن ترسية مشروع على شركة مساندة الإمداد المحدودة "شركة تابعة " من قبل رئاسة أمن الدولة بالسعودية – المباحث العامة – لإنشاء مبنى في مدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن قيمة المشروع تبلغ نحو 21 مليون ريال تقريبا شاملة ضريبة القيمة المضافة و تمت الترسية بتاريخ 9 أبريل 2024
وذكرت أن التاريخ المتوقع لإبرام العقد هو 8 مايو 2024 ويشمل توريد وتنفيذ الأعمال الإنشائية المعمارية والميكانيكية والكهربائية والأنظمة للمبنى وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير في هذا المجال.
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