تعيين صبري الغامدي رئيسا لـ" الكابلات السعودية" ووليد الشويعر نائباً له

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قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري تعيين صبري عبد الله الغامدي، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين وليد عبد العزيز الشويعر، نائباً لرئيس المجلس ضمن الدورة الجديدة لمجلس الإدارة ومدتها 3 سنوات تنتهي في 3 أبريل 2027.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إنه تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتضم كلا من شبيب حسن الحقباني (عضو مستقل)،و وليد عبد العزيز الشويعر (عضو مستقل)، ومحمد خالد المطيري (عضو من خارج المجلس).

أما تشكيل لجنة المراجعة فتضمن كلا من عبد الكريم محمد النهير (عضو مستقل)،و ماجد ضياء الدين كريم (عضو من خارج المجلس)،و محمد حسن داغستاني (عضو من خارج المجلس).

كما تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.