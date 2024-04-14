تعيين عبد العزيز الربدي رئيسا لمجلس إدارة "نادك" وأحمد شاهيني نائبا له

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قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) السعودية، في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 13 أبريل الجاري تعيين عبدالعزيز بن صالح الربدي (عضو غير تنفيذي) – (رئيساً لمجلس الإدارة)، و تعيين أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) – (نائباً لرئيس مجلس الإدارة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن هذا التعيين يأتي بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 20 مارس الماضي على انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 11 أبريل 2024 وتنتهي في 10أبريل 2028 و لمدة أربع سنوات.

وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة التنفيذية ضم كلا من عبدالعزيز بن صالح الربدي (عضو غير تنفيذي) (رئيسا)، و أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) (عضواً)، و عمرو بن عبدالعزيز الجلال (عضو مستقل) (عضواً)،و ناصر بن زيد المشاري (عضو مستقل) (عضواً)،و سليمان بن عبدالعزيز التويجري (عضو تنفيذي - من خارج المجلس) (عضواً).

وتشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت من عمرو بن عبدالعزيز الجلال (عضو مستقل) (رئيساً)،و أحمد بن سعود شاهيني (عضو غير تنفيذي) (عضواً)، و علاء بن عبدالله الهاشم (عضو غير تنفيذي) (عضواً).

أما تشكيل لجنة المراجعة فضم كلا من خالد بن سالم الرويس (عضو مستقل) (رئيساً)،وعيسى بن صالح الحريميس (عضو مستقل) (عضواً)،و خالد بن محمد الصليع (عضو من خارج المجلس) (عضواً)،و سعيد بن عبدالله المعيذر (عضو من خارج المجلس) (عضواً).

و تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة الى تعيين أمين سر مجلس الإدارة.

وذكر الشركة أن هذه القرارات تسري اعتباراً من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 10أبريل 2028.